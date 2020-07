CHIETI, DUE PERSONE DANNO FUOCO AD UNA NOTA PANINOTECA DEL CENTRO

Un incendio di origine dolosa ha gravemente danneggiato la notte scorsa una paninoteca realizzata in legno ubicata nella centralissima piazza Garibaldi a Chieti. Le fiamme sono divampate intorno alle 2.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco il cui lavoro ha scongiurato che le fiamme potessero avvolgere l’intera struttura e alcuni alberi, e una pattuglia della Volante della Questura. Secondo quanto è emerso finora, alcuni testimoni hanno visto due persone all’esterno della paninoteca mentre gettavano il liquido infiammabile e subito dopo si sono sviluppate le fiamme. I due si sono quindi allontanati a piedi in direzione del vecchio ospedale. I danni alla paninoteca sono consistenti e ci vorranno diversi giorni prima che possa riprendere l’attività. Il proprietario, un uomo di 62 anni di Chieti, ha presentato denuncia alla polizia e ha detto di non aver mai ricevuto minacce. Indagini sono in corso da parte della Polizia.