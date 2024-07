Come arredare la cucina in stile moderno

Arredare la cucina in stile moderno significa creare uno spazio funzionale, elegante e minimalista, uno spazio che fa leva sui concetti di linee pulite, colori neutri e materiali innovativi. Questo stile è sicuramente uno dei più apprezzati in fatto di home design e ricrearlo non è affatto difficile.

Ciò che serve è attenzione ai dettagli e capacità di apprezzare le cose semplici. Semplice, però, non vuol dire di certo scialbo: lo stile moderno è infatti uno di quelli più carichi di personalità e carattere, perfetto da ricercare se vuoi arredare casa in modo originale e mai banale.

Vediamo quindi insieme come arredare la tua cucina in stile moderno.

Le caratteristiche principali di una cucina moderna

Prima di addentrarci nel mondo della progettazione vera e propria, è bene rimarcare i tre concetti fondamentali dello stile moderno.

Il primo: la semplicità e la pulizia delle linee sono essenziali. Questa è la verità che dovresti sempre tenere a mente ogniqualvolta scegli un mobile o un complemento d’arredo per la tua cucina. Seguendo questa scia, dovresti quindi evitare decorazioni eccessive e optare invece per mobili con forme geometriche ben definite. Armadi e cassetti senza maniglie, con meccanismi di apertura a pressione, contribuiscono a mantenere un aspetto ordinato e minimalista.

Il secondo: la neutralità è una caratteristica dominante. Questo lo vediamo per lo più nei colori delle cucine moderne, che spesso prediligono le tonalità del bianco, del grigio, del nero e del beige, perfette per dare vita a un ambiente sofisticato e rilassante. Cadere nella monotonia a questo punto è però molto facile, per cui è sempre una buona idea aggiungere anche un tocco di vivacità con cuscini, tappeti, tendaggi e altre decorazioni.

Il terzo: modernità fa il paio con innovazione. Non esiste una cucina moderna degna di questo appellativo che non sia realizzata con materiali di alta qualità. L’innovazione è infatti la parola chiave tra le più importanti in questo stile, che si traduce non solo nell’uso di materiali eccellenti in fatto di piani da lavoro e superfici, ma anche nell’integrazione di elettrodomestici e tecnologie all’avanguardia.

Come progettare una cucina in stile moderno

Nel progettare una cucina moderna la prima cosa da fare è valutare la disposizione della cucina stessa, per assicurarti funzionalità ed efficienza. A questo proposito, il layout a “U” o a “L” è ideale per massimizzare lo spazio e facilitare il flusso di lavoro. Inoltre, dovresti anche accertarti che la distanza tra lavello, piano cottura e frigorifero sia tale da velocizzare e facilitare tutti i movimenti che ogni giorno compi per cucinare.

Un altro fattore fondamentale è l’illuminazione. Nelle cucine moderne, la luce è una caratteristica che non puoi prendere sottogamba. Se vuoi abbracciare in toto questo stile puoi per esempio ricorrere alle luci a sospensione oppure all’illuminazione LED sotto i pensili. Ma non solo. Abbiamo già detto come l’innovazione sia spesso prerogativa dello stile moderno; questa innovazione puoi sceglierla prediligendo elettrodomestici di ultima generazione. Potresti aggiungere per esempio forni, piani cottura a induzione e frigoriferi con design minimalista e funzionalità avanzate, magari neri o in acciaio inossidabile, che si integrano perfettamente con l’estetica moderna.

Se sei alla ricerca di una cucina moderna con più carattere, puoi anche tenere in considerazione l’idea di aggiungere un’isola centrale con tanto di piano cottura o lavello, e abbellire le pareti con decorazioni effetto lavagna (molto in voga negli ultimi tempi) per annotare ricette o scrivere frasi motivazionali.