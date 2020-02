CORROPOLI, ANZIANA PENSIONATA SI TAGLIA LE VENE DAVANTI AL COMUNE PERCHE’ NON RIESCE A PAGARE LE BOLLETTE

Un’anziana donna pensionata (pensione di invalidità minima n.d.r.) ha tentato il suicidio tagliandosi le vene con una lametta da barba a Corropoli, di fronte al municipio, poiché non riesce a pagare le bollette. Fortunatamente, il taglio procuratosi ai polsi non è andato in profondità, quindi, il tentativo disperato non è andato, grazie a Dio, a buon fine. La donna, con questo suo estremo gesto, voleva richiamare l’attenzione del primo cittadino e dell’intera comunità sulla sua condizione di vita ,che a detta di molti suoi conoscenti, risulta essere disumana e al limite del vivere civile e dignitoso. E’ in atto, ora, una gara di solidarietà tra gli abitanti del paese per aiutare la donna a superare questo suo difficile periodo.

Fonte:abruzzoweb.it