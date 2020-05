DAL 18 MAGGIO RIAPRONO ESTETISTI E PARRUCCHIERI, A TAGLIACOZZO NEGOZI APERTI FINO A MEZZANOTTE. GIOVAGNORIO: “SI RECUPERA IL TEMPO PERSO”

Riaprono in tutta la regione Abruzzo i negozi di estetisti, parrucchieri, tatuatori, piercer e centri benessere.

Dal 18 maggio si potrà, previa prenotazione obbligatoria, tornare a prendersi cura di se stessi dopo le limitazioni causate dal lockdown. Molti parrucchieri ed estetisti stanno già ricevendo numerose richieste di informazioni e stanno stilando la lunga lista di prenotazioni da parte di uomini e donne che per molteplici esigenze hanno bisogno di riorganizzare il proprio look.

Non sarà facile soddisfare tutte le richieste e in poco tempo visto che le nuove normative contemplano ingressi in negozio contingentati e solo su appuntamento orario stabilito.

Per questo motivo il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, con apposita ordinanza, ha stabilito orari flessibili con aperture fino a mezzanotte compresi i giorni festivi e la domenica.

Si riparte di slancio a Tagliacozzo che si prepara a dare il via alla stagione estiva e turistica. Potranno approfittare di questi orari, a partire dal 18 maggio anche i negozi al dettaglio di abbigliamento, calzature, gioiellerie, accessori e artigianato.

“Voglio creare le condizioni necessarie per una giusta ripartenza a tutti gli esercenti che in questo periodo hanno sofferto la crisi dovuta alla chiusura forzata per via della pandemia da Covid19” ha detto il sindaco che “augura a tutti una proficua ripresa dell’attività confidando nel pieno senso di responsabilità da parte degli operatori e dei clienti che con senso civico dovranno garantire la tutela della salute di ciascuno e di tutti”.