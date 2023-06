E’ IL MAESTRO GIANMARCO PIEMARI VIOLISTA E PERCUSSIONISTA IL VINCITORE DELLA DECIMA EDIZIONE DEL “PREMIO GIUSEPPE CORSI CITTA’ DI CELANO” 2023

Nel corso di un incontro tenutosi in Municipio è stato presentato ufficialmente il concerto di premiazione del “Premio Giuseppe Corsi Città di Celano” che quest’anno giunge alla decima edizione. All’incontro per conto dell’amministrazione comunale hanno partecipato Silvia Morelli, Presidente del consiglio comunale, Cinzia Contestabile, assessore comunale al Bilancio e Divina Cavasinni, consigliere comunale delegata alla famiglia e alla disabilità. Per l’associazione Giuseppe Corsi hanno partecipato Maria Rosaria Legnini, presidente dell’associazione ed i componenti Franco Marcanio e Teresa Molinelli. Il Premio, già istituzionalizzato dal Comune di Celano, si avvale inoltre del patrocinio della Provincia dell’Aquila, della Regione Abruzzo, Federcori e dell’alto e prestigioso riconoscimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

“ La storia nel futuro” : è questo il titolo del Concerto di Premiazione che si terrà venerdì 16 Giugno 2023, alle ore 21,00, nel piazzale antistante la chiesa Sacro Cuore di Celano, in collaborazione don il Comitato Festa Sacro Cuore 2023. Il concerto di Premiazione dedicherà l’apertura alla proiezione del video che ripropone i momenti significativi delle scorse nove edizioni del Premio Giuseppe Corsi Città di Celano. Verranno proiettate le immagini dei manoscritti di Giuseppe Corsi che sono depositati nel Centro Studi a Celano. L’idea di intitolare un Premio Musicale al musicista del 1600 Giuseppe Corsi da Celano ha consentito di promuovere la figura del musicista barocco e ha aperto la strada allo svolgimento di molte attività del Centro Studi “ Giuseppe Corsi” . Con la Decima Edizione vogliamo consolidare quanto compiuto finora e proiettare nel futuro l’interesse per la figura e le opere del Musicista-Sacerdote vissuto dal 1630 al 1690 .

Quest’anno il “Premio Giuseppe Corsi Città di Celano 2023” è stato assegnato al giovane musicista Violista e Percussionista Maestro Gianmarco Piemari, giovane emergente che conduce un’intensa attività musicale , di una famiglia nella quale l’Arte della Musica è una tradizione , che comprende anche altre valide figure di musicisti ( padre e sorelle ) e che contribuisce a diffondere e a coltivare la cultura musicale della Città di Celano.Il “ Premio Giuseppe Corsi Città di Celano 2023 alla Carriera“ è stato attribuito al Maestro Claudio Junior Bielli, musicista di chiara fama, artista poliedrico, maestro direttore di Orchestra del cantante Fabrizio Moro, regista e pianista. Il Premio” Premio Giuseppe Corsi Città di Celano 2023 “Per meriti speciali” è stato attribuito a Carlo Cantelmi, avvocato, musicista non professionista ma operante nell’ambito musicale come strumentista, maestro di coro e cantautore. Ospite straordinaria del Concerto di Premiazione il Soprano Chiara Tarquini accompagnata al pianoforte dal Maestro Raffaele Di Bert : in programma arie di Puccini, Donizetti e Rossini.

Il premio “ Giuseppe Corsi città di Celano “ intende riconoscere e valorizzare i giovani musicisti della Città di Celano che si distinguono per potenzialità personali e per attività musicale . Inoltre nella sezione del Premio “ alla Carriera” si intende dare riconoscimento alle attività musicali già svolte da musicisti ormai affermati e inseriti nel panorama musicale nazionale ed internazionale . L’ Associazione corale polifonica Giuseppe Corsi fondata nel 1994, ha sempre operato considerando la valorizzazione del patrimonio culturale musicale di cui la Città di Celano è particolarmente ricca. Fin dalla prima edizione del Premio, nel 2013, con la premiazione dei Complessi bandistici di Celano si è voluto elevare all’attenzione del pubblico l’importanza della cultura musicale quale patrimonio artistico che promuove la manifestazione di talenti e personalità di grande pregio. Nelle varie edizioni sono stati premiati grandi personalità musicali di Celano: i maestri: Luciano Di Renzo e la sua orchestra di fisarmoniche, Giuseppe Iacobucci, Giulio Barbieri, Adriana Marinucci, Tony Vitagliani, Nunzio Cleofe, Nazzareno Carusi, Sergio Prodigo, Enzo e Mariano Filippetti ,Giorgio Paris , Bianca D’Amore, Pierluigi Tomassetti, Anna Luigia Marcanio, Franco Finucci, Costanzo Marcanio ed altri.