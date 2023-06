ESTATE IN MUSICA DA ZARA SPIAGGIA BAR A PESCARA 

Due appuntamenti con ospiti internazionali fra percussioni, latin jazz e chitarre

Primo evento venerdì 23 giugno con Roberto Gatti





Estate in musica da Zara Spiaggia Bar, punto di riferimento sulla costa pescarese e non solo per momenti svago estivo, fra buona musica e voglia d’estate. Il tutto in centro città e con i piedi sulla sabbia.



Ecco allora che dal locale parte la proposta di due momenti musicali di qualità, con artisti dalle produzioni e collaborazioni internazionali. Si parte venerdì 23 alle 22 con Roberto Gatti “Amanolibera” (ingresso gratuito).



Con Roberto Gatti (congas percussions), Mario Rodriguez (drums, percussions), Manuel Magrini (piano), Gabriele Pesaresi (double bass). Roberto Gatti è un percussionista viscerale e particolarmente poliedrico, legato stilisticamente al latin jazz, all’afro-cuban jazz, alla musica caraibica e al jazz.



“Amanolibera”, un album il cui mood è particolarmente incentrato sul ritmo, ma da cui emerge anche una raffinata cantabilità e una certa predilezione per il senso melodico, il tutto impreziosito da una spiccata anima cubana che incontra la musica caraibica e il jazz. L’incontro di Roberto Gatti con Mario Rodriguez, compositore e batterista con 2 nomination ai Grammy Awards, ha prodotto il disco composto a quattro mani dove però si integrano bene le composizioni del pluripremiato pianista umbro Manuel Magrini, talento italiano.



Il secondo appuntamento è per il 14 luglio con Roberto Zechini, compositore-chitarrista con all’attivo più di 80 pubblicazioni. Echoes Sustain Able è l’ultimo progetto scritto, arrangiato e diretto dal chitarrista-compositore marchigiano. Da sempre Zechini coinvolge nella propria esperienza artistica giovani musicisti incontrati durante le più disparate esperienze professionali e di ricerca. Questa è l’ultima creatura, che vede in azione giovani performer da diverse regioni d’Italia, militanti nell’orchestra-laboratorio ‘Il Chitarreto dei Jazzemani’. Con lui Mike Rossi (sax), Luca Di Nisio (guitars, echoes), Samuele Brunori (bass, sustain), Luca Di Muzio (drums, able).



Mike Rossi è nato in America ed è Professore emerito di Jazz and Woodwinds all’università di Città del Capo, Sudafrica. Si esibisce regolarmente in jazz club e jazz festival e conduce workshop e masterclass in Africa, Europa e Stati Uniti.