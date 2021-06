Un giovane marsicano di 25 anni ,V.R. è stato ritrovato senza vita tra San Francesco e San Giacomo a L’Aquila. Sul posto ,sono intervenuti la polizia scientifica per i rilievi del caso ed il personale medico-sanitario del 118. A fare la tragica scoperta del cadavere, è stato un abitante del luogo in un terreno lungo via Jovine. Non è escluso che possa essersi trattato di suicidio.Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.