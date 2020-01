GIOVANE UOMO MUORE IN SEGUITO AD UN PESTAGGIO

Pescara. Un uomo dall’apparente età di 35 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. All’arrivo degli operatori del 118 era ancora in vita ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. E’ successo nel quartiere Rancitelli, nel complesso edilizio chiamato Ferro di Cavallo. La vittima non aveva nessun documento con sè e l’identificazione al momento non è possibile a causa del volto sfigurato. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.

fonte: https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/omicidio_pescara_morto_rancitelli_capodanno-4956436.html