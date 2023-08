I PICCOLI GESTI FANNO GRANDI COSE | CON UN LIBRO AIUTERAI UNA VITTIMA DI VIOLENZA

Carissimo lettore, carissima lettrice, lo sai che un tuo piccolo gesto può essere infinitamente prezioso per salvare una vita? Anche se pare impossibile, è proprio nell’impensabile che si cela lo straordinario!

L’Associazione “Il Guscio” di Roseto degli Abruzzi, sempre in prima linea nella lotta contro la violenza, non va in vacanza nemmeno in estate ed è attiva h24, operando con infaticabile tenacia e ammirevole altruismo sul territorio. L’intento è quello di aiutare più gente possibile a liberarsi da drammi di atroce sofferenza e da situazioni di immane complessità. L’associazione, guidata dalla determinatissima Andreina Moretti, si contraddistingue per uno staff efficiente, variegato, motivato e altamente qualificato che offre un importante supporto anche a livello psicologico e legale. L’associazione si autofinanzia, ingegnandosi in ogni modo e inventando iniziative per sostenere concretamente le sempre più numerose vittime di violenza che, notando la serietà e la professionalità dei membri che la compongono, vi si affidano aprendo il loro cuore e sciogliendo quel tremendo silenzio, dietro cui spesso si celano per il terrore di essere giudicate o di subire ritorsioni.

Vuoi dare una mano anche tu? Puoi farlo in modo semplicissimo! Ti basta acquistare un libro! L’Associazione “Il Guscio” ti propone le tre antologie intitolate “Il silenzio uccide” ed edite “Hatria Edizioni” che ha realizzato e stampato finora, contenenti i racconti e le poesie degli autori selezionati nell’ambito dell’omonimo concorso letterario. Non sono libri qualunque, ma volumi che racchiudono storie di estrema attualità, dense di autenticità e di spunti su cui riflettere. Attraversano tante delle innumerevoli tipologie di violenza e sono una vera e propria raccolta di testimonianze, un interessante crogiuolo di emozioni e sensazioni di forte impatto. In due volumi ci sono anch’io con i miei due racconti: “Granitica” e “La poesia squarcia il silenzio della filofobia”.

Comprando un libro donerai la possibilità di aiutare una vittima di violenza.

Le antologie sono acquistabili:

sul sito dell’editore:

oppure tramite whatsapp al numero 347 4641866

nei punti vendita:

Cartolibreria Arcobaleno ( Roseto degli Abruzzi, Via Manzoni n. 279)

Tel. 085 2934535

Tipografia Hatria di Gianluca Salzetta (Atri, zona Belvedere)

Tel. 085 87569

E nelle librerie online:

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia)