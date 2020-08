IL COMUNE DI CERCHIO E IL GRUPPO ALPINI ORGANIZZANO “LA GIORNATA DELL’ALPINO”

Domenica 23 Agosto nel segno della riconoscenza al GRUPPO ALPINI DI CERCHIO,l’alpino come persona altruista ed amico del popolo, sempre presente nelle iniziative sociali e soprattutto sempre presente nelle attività di Protezione Civile.Il Comune di Cerchio li ricorda tutto sin dalla fondazione del Gruppo Locale con una bellissima targa. Il Sindaco Gianfranco Tedeschi : <<

già mai è possibile dimenticare come questo x Gruppo degli Alpini di Cerchio negli ultimi trent’anni si è distinto per coraggio ed altruismo mettendosi a disposizione della Protezione Civile Nazionale e Regionale per dare soccorso alle popolazione nei momenti più difficili . Per tutti ricordo il Terremoto ad Assisi e L’AQUILA.Come anche e’ bene ricordare l’impegno profuso per accrescere la collaborazione sociale in ogni i occasione in cui la Comunità di Cerchio ha inteso organizzare iniziative in tal senso.“L’Alpino come amico e vicino al Popolo”>>.

Domani sarà presente un Picchetto storico,una rappresentanza degli Alpini in Servizio presso la Caserma di L’Aquila e gli Alpini di Cerchio iscritti al Gruppo .Alle 16 raduno in piazza Sandro Pertini ed Arrivo della Banda;alle 16,30 deposizione dei fiori al Monumento in ricordo dei soldati di tutte le Guerre e poi al Monumento degli Alpini;

Ore 17,00 Santa Messa a Oiazza San Bartolomeo all’esterno della Chiesa;

Ore 22 Concerto Bandistico in Piazza Sandro Pertini.

Verrà consegnata dal Sindaco Tedeschi una Targa al Capiveuppo degli Alpini di Cerchio Dirt. Antonio Tarola come ringraziamento A TUTTI GLI ALPINI DI CERCHIO CHE IN QUESTI OLTRE TRENT’ANNI SI SONO SEMPRE DISTINTI PER ALTRUISMO E CORAGGIO.È prevista una numerosa partecipazione, che verrà rigorosamente gestita con le disposizioni emanate per il COVID.