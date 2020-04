IL PARROCO DI CASTELNUOVO VOMANO DON IGOR DI DIOMEDE SI E’ ARRESO ALLA MALATTIA: E’ DECEDUTO ALL’ETA’ DI 41 ANNI

Il parroco di Castelnuovo Vomano Don Igor Di Diomede, originario di Notaresco, non ce l’ha fatta a superare la malattia che l’aveva colpito lo scorso mese di Febbraio. Era stato anche sottoposto ad una delicatissima operazione chirurgica. Purtroppo, oggi pomeriggio, all’età di 41 anni, è deceduto. Aveva anche ricoperto il ruolo di Direttore della Caritas Diocesana ed era ben voluto e stimato da tutti i suoi parrocchiani e non solo. Da qualche giorno c’era stato un peggioramento delle sue condizioni di salute e questa mattina era stato, nuovamente, ricoverato in ospedale.