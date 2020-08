In rampa di lancio a Cologna Spiaggia la sesta edizione del Trofeo Baia del Re-Memorial Mattia Lo Schiavo

Soddisfazione per il Team Go Fast che finalmente può mettere in cantiere a Cologna Spiaggia la sesta edizione del Trofeo Baia del Re-Memorial Mattia Lo Schiavo, in programma domenica 23 agosto, dopo lo slittamento dal mese di marzo a causa della pandemia.

L’evento, anno dopo anno, ha visto crescere attorno a sé l’apprezzamento sia da parte dei partecipanti che degli accompagnatori: il Team Go Fast presieduto da Andrea Di Giuseppe ringrazia tutto lo staff della Baia del Re con in testa la famiglia Romani che è sempre stata vicina e disponibile all’organizzazione dell’evento che ricorderà quest’anno il compianto biker Mattia Lo Schiavo.

Ad affiancare il Team Go Fast anche il sodalizio Salite&Abbracci che ha svolto un ruolo fondamentale nell’allestimento del percorso: sono 10 chilometri per le categorie open, juniores e amatori con una variante (segnaletica gialla) applicata agli esordienti e agli allievi pronti a cimentarsi sulla distanza ridotta a 3,2 chilometri (segnaletica verde con la dicitura “baby”). Un tracciato tecnico, impegnativo e muscolare nella prima parte e abbastanza agevole nella seconda dove si costeggia il fiume Tordino.

A fronte delle disposizioni anti Covid-19, a ciascun partecipante sarà effettuata la misurazione della temperatura oltre alla compilazione dell’autocertificazione, pena l’allontanamento dal campo gara. Soltanto una persona per squadra potrà accedere nella zona del ritrovo e ritirare per conto dei propri atleti il numero di gara e il chip cronometraggio. Previsti ampi parcheggi, un ristoro volante take&away (prendi e vai) e la premiazione dei tre atleti che avranno totalizzato il miglior tempo assoluto con il massimo numero di giri. Il ritrovo è fissato alle 7:30 nei pressi dell’hotel ristorante La Baia del Re in via delle Ville, la partenza avverrà alle 9:30 e sarà scaglionata in base alle categorie.

Gli iscritti sono 134 (di cui 54 agonisti e 80 master) da tutto l’Abruzzo più le regioni Marche, Molise, Puglia ed Emilia Romagna. Consulta l’elenco per ordine alfabetico, numerico e per società al link https://www.cronotag.it/index.php/it/eventi/eventi-prossimi/70-trofeo-baia-del-re-memorial-mattia-lo-schiavo?date=2020-08-23-08-00