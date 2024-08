Iniziativa di WWF Chieti-Pescara e Museo Universitario per la festa WWF della Natura in città, torna il concorso fotografico urban nature

Quella 2024 sarà la settima edizione. Consegna tra il 20/8 e il 26/10. Partecipazione gratuita

Il 28 e 29 settembre prossimi tornerà l’appuntamento 2024 con Urban Nature, evento promosso dal WWF Italia per rendere evidente l’importanza della natura negli spazi urbani, a beneficio anche della salute e della sicurezza delle comunità. Nell’occasione il WWF Chieti-Pescara, in collaborazione con il Museo universitario dell’ateneo “Gabriele d’Annunzio” di Chieti Pescara indice la settima edizione del concorso fotografico a premi “Urban Nature – Festa WWF della Natura in città“.

Chi voglia cimentarsi – la partecipazione è libera e gratuita – dovrà presentare una fotografia d’autore che abbia per soggetto la natura in città: scorci di giardini, aree verdi, singole piante e singoli animali (sono esclusi piante d’appartamento e animali domestici) dove sia chiaro il contesto urbano. Ogni partecipante può presentare una sola fotografia stampata a piena pagina (dimensioni A4, risoluzione 300 dpi) con la relativa scheda di accompagnamento, ovvero il regolamento del concorso, compilato e firmato. Le foto vanno consegnate in busta chiusa presso la biglietteria del Museo universitario “G. d’Annunzio” a Chieti, in viale IV Novembre, negli orari di apertura al pubblico. La consegna sarà possibile da martedì 20 agosto prossimo sino alle ore 19:00 di sabato 26 ottobre 2024. È possibile anche l’invio via posta o corriere al medesimo indirizzo: saranno ammesse esclusivamente le buste arrivate entro le 19:00 del 26.10.2024. Tra tutte le fotografie pervenute, una giuria composta da 3 membri selezionerà le immagini ritenute più rispondenti al tema.

Le prime tre classificate verranno premiate e pubblicate negli album fotografici delle pagine Facebook “WWF Chieti – Pescara” e “Museo universitario di Chieti”. Le fotografie vincitrici e tutte quelle ritenute meritevoli saranno esposte dal 29 ottobre al 30 novembre 2024 in una Mostra aperta al pubblico allestita nelle sale del Museo universitario. La premiazione si terrà invece sabato 16 novembre, con inizio alle ore 17:00, sempre presso il Museo universitario.

Il regolamento, allegato al presente comunicato, è inoltre disponibile sulla pagina facebook del WWF Chieti-Pescara e sul sito del Museo universitario. Si può richiedere inoltre in forma cartacea presso la biglietteria del museo e via mail agli indirizzi mssb@unich.it oppure chietipescara@wwf.it

Le foto delle prime cinque edizioni sono state raccolte in un volume stampato a cura del Museo universitario, offerto in omaggio ai partecipanti. Quelle dell’edizione 2024 saranno, con le immagini del 2023, le protagoniste di una successiva pubblicazione.