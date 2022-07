LA CANTATTRICE AVEZZANESE GIOVANNA LUISI ALLA SEMIFINALE DEL “PREMIO LUNEZIA NUOVE PROPOSTE 2022”

La cantattrice marsicana Giovanna Luisi alla semifinale del prestigioso “Premio Lunezia – nuove proposte 2022”. L’autrice ed interprete, già apprezzata e nota per i suoi recenti successi discografici e per gli unanimi consensi riscossi dal suo spettacolo di teatro-canzone “Uscita d’emergenza”, il prossimo lunedì 25 luglio si esibirà alla semifinale dell’importante concorso. Su ben 700 concorrenti, provenienti da tutta Italia, solo in 23 disputeranno l’attesissima gara che si terrà a Roma, all’Alexanderplatz, di fronte al Colosseo e dalla quale uscirà la rosa dei finalisti. Tra questi appunto, ci sarà anche la bravissima cantattrice avezzanese.Il Premio Lunezia è un importante appuntamento della cultura musicale italiana, un festival unico nel suo genere. Iniziato con l’intenzione di premiare i testi delle canzoni, la rassegna nel tempo, ha valorizzato e gratificato sempre più la tematica e il valore musicale e letterario dei brani. Molti i big della musica italiana che negli anni, al Lunezia, hanno riscosso successi e galvanizzato il pubblico. Tra gli altri, Ligabue, Vasco Rossi, Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè, Claudio Baglioni, Laura Pausini, Elisa, Pooh, Mauro Pagani, Gianni Morandi, Negramaro, Andrea Bocelli, Charles Aznavour e molti altri. Dal 2001 il Festival, nel quale gareggerà l’avezzanese Giovanna Luisi, si distingue anche per la sezione nuove proposte che offre a coloro che riescono ad accedere alle finali, un credito di merito riconosciuto da tutto il mondo della musica . Già dall’edizione del 2012 inoltre, i finalisti del “Lunezia Nuove Proposte” vengono promossi da Rai Radio Uno, l’emittente con cui il patron Stefano De Martino ha stretto un rapporto esclusivo di collaborazione. L’edizione 2013 fu seguita inoltre, da Rai 5 e da Rai Educational. Di recente, la rassegna è chiamata anche ‘Festival della Luna’. La manifestazione nazionale è patrocinata dal Ministero dei beni e delle attività culturali.Partner del Premio/Festival sono: Rai Iso Radio, Rai News, Radio Bruno e la Nazionale Italiana Cantanti.