LA COLLABORAZIONE ARTISTICA DI ALESSANDRA DELLA QUERCIA AL PROGETTO “IL SALOTTO DELLE DONNE #ESSEREOLTRE”

Con immenso piacere e profonda gioia annuncio la mia collaborazione al fantastico e innovativo progetto ideato dall’esplosiva dott.ssa Assunta Di Basilico, psicologa, pedagogista, musicoterapeuta e pittrice, che ha voluto raggruppare artisti del territorio e anche oltre i suoi confini, con l’ammirevole scopo di valorizzare il più possibile l’ambito urbanistico di Pescara Colli, meraviglioso quartiere residenziale di Pescara, il più vasto e caratteristico della città, a cui ho dedicato anche la creazione presente nell’articolo.

Assunta ci tiene moltissimo ad estrapolare da esso tutta la sua spettacolare bellezza e, tramite il “Salotto delle Donne #EssereOltre”, con lo staff formato da me, lei, l’attrice e voice-over Erminia Giuliani, Cinzia Corti nota come la “signora dei sassi” e il chitarrista Daniel Montecolle, intende avviare un percorso di integrazione tra le persone attraverso l’Arte, la Cultura e la realizzazione di coinvolgenti iniziative di elevato spessore e di forte valenza sociale, in cui si analizzeranno le tematiche più variegate, sviscerando gli aspetti più multiformi dell’essere umano e delle sue espressioni.

Lo scopo è far comprendere l’immensa importanza della condivisione e della fede nel dar vita a costruttive riflessioni, in grado di aumentare positivamente quel livello di consapevolezza necessaria per comprendere al meglio il mondo che ci circonda e per affrontare ogni evento che ci accade con tenacia, motivazione e saggezza.

Si mira ad evidenziare lo strabiliante potere dell’Arte nell’insegnamento, nella crescita personale, nella rigenerazione e nella guarigione dell’anima, che trae incredibile beneficio da essa, in un processo assai profondo che oserei definire “catartico”.

Ed ecco che “Il Salotto delle Donne #EssereOltre” si configura non soltanto come un imperdibile appuntamento, ma anche e soprattutto come un viaggio nei meandri più reconditi della psiche, una preziosa opportunità per sfidare i propri limiti e per esplorare nuovi stimolanti orizzonti.

L’indiscutibile attrattiva di Pescara Colli non è l’unico motivo per cui la dott.ssa Di Basilico ha particolarmente a cuore questo quartiere, difatti lei è visceralmente legata ad esso anche per un’altra bellissima ragione: ossia il ricordo di splendidi anni della sua fanciullezza trascorsi proprio lì, con il suo adorato papà che la portava sul suggestivo Colle del Telegrafo. Momenti indelebili che ancora oggi le fanno brillare gli occhi di pura commozione, al punto da averci voluto dedicare struggenti versi, al papà e al colle, presenti nel suo avvincente libro “#EssereOltre”, di cui consiglio vivamente la scoperta e la lettura!

Concludo l’articolo con questa sua struggente poesia, intitolata appunto “Colle del Telegrafo”:

“Il giradischi suona

lo sguardo verso la città

mare e monti

colline in fiori

ancora oggi tutto nel mio cuore.

Tu, hai fatto di me la tua regina

hai sognato con me il successo.

Le notti in viaggio

dopo il lavoro

non erano mai sacrificio

ma un dono d’amore per me.

La tua delicatezza

la tua tranquillità

la tua umiltà.

Papà, uomo esemplare.

L’amore verso la mamma

è vera storia d’amore

una favola sì,

una favola rosa

quella che tutti sognano

quella che tutti vorrebbero vivere.

Io e Mikaela, noi due, sorelle

l’abbiamo vissuta

attraverso voi.

Papà

mi hai fatto vivere

i sogni che pochi realizzano.

La mia voce

per te

ininterrottamente

è stata il tuo orgoglio ovunque.

Solo tu, papà

hai reso felice il mio sogno

perché non hai mai posto

condizioni alla mia vita

sempre fiducioso

supportando il mio cammino

tra la bellezza e tristezza

tra successi e fallimenti.

Tra amore, ricordi e sogni.

Papà

la mia voce oggi canta per te

canta l’orgoglio

canta la felicità

canta la vita

e canta di te, papà.”

(Assunta Di Basilico)

A breve sarà disponibile uno sportello di ascolto “Voce Amica” per Pescara Colli.

Unisciti a noi nel Salotto delle Donne #EssereOltre e condividi le tue visioni e opinioni!

Non perdere l’opportunità di essere parte di questa avventura trasformativa.

Segui: Il Salotto delle Donne #EssereOltre dedicato a #pescaracolli e preparati a esplorare il tuo potenziale attraverso le storie di sassi e oltre!

Se hai un progetto, un’iniziativa, un evento o voglia di collaborare insieme, unisciti a noi.

Per info e contatti:

e-mail: [email protected] cell 338 7310128

**#essereoltre #pescaracolli #storiedisassi #ilsalottodelledonneessereoltre**

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia )