LA MOGLIE NON PULISCE E NON CUCINNA, IL MARITO CHIEDE IL DIVORZIO. IL GIUDICE, PERO’, GLI DA’ TORTO: I LAVORI VANNO CONDIVISI

Un uomo residente in Puglia ha chiesto il divorzio dalla mogli perché quest’ultima, si rifiutava di pulire, di stirare e di cucinare in casa; insomma, a detta sua, non rispettava i doveri coniugali. Purtroppo, il tribunale di Foggia, in una sentenza che farà discutere molto nel prossimo futuro, ha respinto la richiesta di separazione in quanto i lavori, esistendo nel nostro ordinamento la parità di genere, vanno condivisi.