LA SCUOLA E IL COMUNE ABBRACCIANO LA CULTURA: VISITA DEGLI STUDENTI DEL LICEO CROCE AI MURALES DI AIELLI

Sabato 22 maggio 2021 dalle ore 10.30 alle 13.30 presso l’Aula Magna del Liceo Statale Benedetto Croce si svolgerà il convegno conclusivo del progetto di Educazione Civica sviluppato, grazie alla disponibilità e al supporto del D. S. prof. Attilio D’Onofrio, nel corso dell’anno scolastico 2020/21 dalle alunne e dai docenti della classe 3H del Liceo delle Scienze Umane dal titolo: Borgo Universo – Aielli, un esempio di sostenibilità e tutela del patrimonio storico e urbanoIl lavoro svolto dalla Amministrazione Comunale di Aielli negli ultimi anni, che è consistito nel recupero e nella valorizzazione del centro storico del borgo medievale, può essere considerato un valido esempio di intervento intelligente e rispettoso dell’impianto storico- urbanistico teso a migliorare la vita sociale e culturale dei suoi abitanti e dei visitatori.L’intreccio tra cultura e architettura urbana attuato può divenire un modello da diffondere per arginare lo spopolamento e favorire la rivitalizzazione dei borghi del territorio marsicano.

‘Borgo Universo’ è il risultato della sinergia di varie realtà culturali e sociali che, con il sostegno dell’amministrazione comunale, hanno saputo mettere in relazione le loro esperienze, le loro iniziative, i loro azzardi.Quello che, di fatto, è diventato un “museo artistico-culturale a cielo aperto” può essere una occasione di implementazione della formazione e istruzione degli studenti marsicani.Il progetto didattico attuato prende le mosse da questa realtà ed è stato declinato nel percorso di Educazione Civica con uno studio particolareggiato del nostro territorio, svoltosi con modalità diverse dalle solite lezioni frontali. È uno strumento aggiuntivo che va al di là della normale didattica, nella speranza di formare generazioni di giovani sensibili ai temi della memoria storica del rispetto dell’ambiente e della cittadinanza attiva. Infatti, il progetto si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le loro famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile. Le scelte del presente sull’ambiente riguardano anche il futuro, soprattutto sotto il profilo delle responsabilità e in merito alle conseguenze che le nostre azioni possono determinare.

Sono stati invitati al convegno:

Enzo Di Natale Sindaco di Aielli

Paolo Maria Ruscitti dell’Osservatorio astronomico “Torre delle Stelle”

Martina Gentile guida turistica del “Tour dei murales”

Giovanna Visci dell’Associazione culturale “Libert’aria”

Le alunne della classe 3H presenteranno tre distinti prodotti multimediali come sintesi del lavoro svolto