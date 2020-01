L’AQUILA, LADRI TENTANO DI RUBARE ALL’OVIESSSE: FERMATI DA UN INCIDENTE

Nel centro commerciale Meridiana a l’Aquila, alcuni malviventi hanno cercato di rubare all’Oviesse, ma il loro tentativo è andato a vuoto a causa di un loro coinvolgimento in un incidente stradale avvenuto in viale Corrado IV. Sul posto sono intervenute numerose volanti della polizia. I tre ladri ,un uomo e due donne,erano a bordo di una Alfo Romeo Blu e si sono scontrati con un’altra auto proveniente da una strada laterale. Dopo il forte impatto, l’uomo ha tentato la fuga in via Beato Cesidio, ma è stato acciuffato, mentre le due donne sono rimaste sul luogo dello scontro. Sono stati, quindi, tutti e tre condotti in questura e sottoposti ai primi rilievi identificativi. Si tratterebbe di tre stranieri.