“L’INFERNO IN PILLOLE” DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV G E V B DEL LICEO CROCE DI AVEZZANO IN OCCASIONE DEL “DANTEDI'”

Anche gli alunni delle classi IV G e B del Liceo Croce, hanno voluto dare il proprio contributo a questa giornata nata per celebrare il genio di Dante Alighieri. Lo hanno fatto con un progetto sviluppato a partire da un project work che le loro docenti di Italiano, proff. Laura Bizzarri e Daniela Mangiacapra, hanno elaborato a conclusione di un corso di formazione. Da questa base è stato creato un sito in cui sono stati inseriti gli audio di lettura di alcune terzine dantesche e le videopresentazioni di canti scelti della prima cantica dantesca, corredati da spunti di approfondimento e curiosità. Ne è nato “L’Inferno in pillole”, un modo di accostarsi a Dante partendo dal libro ed entrando nel web grazie agli strumenti della tecnologia, che stanno prendendo sempre più piede nella didattica quotidiana.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito: https://sites.google.com/view/liceocroce