LIRIS ESPRIME CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI LUIGI SCIPIONI

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Scipioni, con lui se ne va un pezzo di storia sportiva ed imprenditoriale della città” – dichiara Guido Quintino Liris, Assessore regionale – “Ci conoscevamo da sempre, ed alla sua famiglia sono molto legato: Giggino, come tutti lo chiamavamo, ha rappresentato la fase piu’ alta dello sport cittadino, come atleta dell’Aquila Rugby negli anni d’oro scudettati, ma è stato anche un funzionario di banca ed un originale imprenditore del mondo della ristorazione, gestendo locali ed eventi, capacità che sono state tramandate ai figli, amici personali, Monica e Francesco, anch’egli campione di rugby. Oggi che Giggino ha “passato la palla” – conclude Guido Liris – di lui resta indelebile il ricordo: da assessore regionale allo sport dico che è proprio all’esempio ed ai valori tramandati da questi ex atleti che bisogna guardare, per il mondo sportivo aquilano”.