L’ULTIMA FOLLE MODA GIOVANILE: IN MONOPATTINO IN AUTOSTRADA SULL’A24 ROMA-L’AQUILA

Con il monopattino elettrico in autostrada di notte, l’invasione di questi mezzi continua come la follia di chi li utilizza. Dopo gli avvistamenti sul Grande Raccordo Anulare di Roma un monopattino è stato visto frecciare di notte sulla A24 Roma l’Aquila.Un ragazzo è stato fotografato dopo le 22 a bordo di un monopattino elettrico senza casco, sulla corsia di destra, in curva e sotto una galleria.Sul monopattino di notte in autostrada A24 Roma l’Aquila. Non si tratta di un fenomeno isolato perché sul tratto autostradale che collega la Capitale all’Abruzzo a luglio si è verificato già un episodio simile. In quell’occasione, alcuni automobilisti hanno notato un ragazzo a bordo del mezzo a due ruote incurante delle vetture ad alta velocità che gli passano di fianco. La zona è stata quella dello svincolo di Portonaccio, subito dopo la Galleria Pittaluga, in uscita dalla Capitale. Il tratto urbano dell’A24 è considerato a tutti gli effetti un’autostrada. Ai più sprovveduti ricordiamo ce chi transita a bordo di un monopattino viene di fatto considerato un pedone e chi viene fermato a bordo di queste mezzi rischia una sanzione in denaro, ma soprattutto il rischio riguarda la propria incolumità e quella degli altri automobilisti.