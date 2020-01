MOSCIANO SANT’ANGELO, COLPO NELLA NOTTE AL BANCOMAT DELLA BANCA POPOLARE DI BARI: SUL POSTO CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO

I soliti ignoti hanno fatto saltare il bancomat della banca popolare di Bari a Mosciano Sant’Angelo durante la notte. Il boato dell’esplosione ha fatto svegliare i residenti che hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando il 112. Sul posto, sono sopraggiunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori. il bottino è in corso di quantificazione . Si stima che la cifra possa aggirarsi intorno agli 80mila euro. La deflagrazione ha provocato, inoltre, danni all’interno della filiale senza, tuttavia, compromettere la stabilità della struttura.