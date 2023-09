NO ALLA VIOLENZA: UNA FIACCOLATA ED UNA LEZIONE DI DIFESA PER DIRE BASTA

Carissimo lettore e carissima lettrice,sono nuovamente qui a segnalarti altre due importanti iniziative ideate ed organizzate dall’instancabile Associazione “Il Guscio”, che si spende con straordinaria energia e prolifico impegno nel creare appuntamenti preziosi per gridare un deciso “Basta!” alla violenza e per rendere più consapevoli le vittime di quello che hanno subito o che stanno subendo. Vado a descriverteli di seguito.

Sabato 16 Settembre 2023, in sinergia con le Guide della Riserva Borsacchio e Roseto Cammina, ci sarà “Luci nel buio”, una Fiaccolata per contrastare ogni forma di abuso, ingiustizia e sopruso. Avrai l’occasione di far parte di un corteo di uomini e donne altamente motivati e accomunati da viva determinazione e non da vile rassegnazione. Si marcerà per la luce che può scaturire solo dall’amore e dalla libertà, squarciando il buio del silenzio e dell’omertà.

Ecco il programma:

ore 21.00: Raduno presso il Parcheggio del Pontile di Roseto degli Abruzzi;

Raduno presso il Parcheggio del Pontile di Roseto degli Abruzzi; ore 21.30: Partenza Fiaccolata;

Partenza Fiaccolata; ore 22.30: Arrivo Piazza Municipio.

Domenica 17 Settembre 2023 l’Associazione ti invita a partecipare anche ad una Lezione Gratuita di Difesa Personale Legittima, a cura di Irene Hagman, bravissima istruttrice e criminologa dell’A.I.C.I.S. (Associazione Italiana Criminologi per Investigazioni e Sicurezza). Avrai modo di scoprire interessanti strategie e tattiche utilissime per difendere la propria incolumità fisica e psichica. L’evento si terrà alle ore 18 nello spazio di spiaggia libera tra i lidi Papenoo e Ahmardi Roseto degli Abruzzi.

Non lasciatevi sfuggire queste due opportunità imperdibili per incrementare la volontà di debellare tutto ciò che spegne l’anima e per erudirvi con nuove nozioni che potrebbero aiutare a difendere meglio voi stessi e gli altri!

Per info: 348 4756396

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia)