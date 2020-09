ORRORE A BUGNARA: DUE CANI DI RAZZA SETTER SCUOIATI ED ABBANDONATI

Due cani da caccia di razza setter sono stati scuoiati e abbandonati a Bugnara in provincia dell’Aquila. Da una prima ricostruzione dei fatti compiuta da alcuni veterinari, ai due poveri animali sarebbe stata inferta una ferita vicino al collo per togliere i microchip identificativi e, di seguito, scuoiati . I due setter si aggiravano con un altro branco di altri cani e l’ipotesi più probabile è che i padroni, per disfarsi dei due esemplari da caccia, che abitualmente per loro natura tornano alla loro casa di provenienza, li abbiano abbandonati lontano per disfarsene, proprio nel piccolo centro della Valle Peligna e qui, hanno messo in atto il crudele gesto di cui sopra. L’episodio è stato segnalato ora alla Asl, mentre i due Setter sono stati trasferiti nel canile sanitario di Sante Marie, dove sono stati sottoposti alle cure necessarie, prima fra tutte la sutura della profonda ferita lasciatagli sul collo.

Fonte:ilgerme.it