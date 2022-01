PARTE UN COLPO DAL SUO FUCILE CHE LO CENTRA ALL’ADDOME: PERDE LA VITA IL 19ENNE CAMPIONE DI SKEET CRISTIAN GHILLI

Tragedia nel mondo dello sport e dello skeet che piange per la scomparsa di Cristian Ghilli, campione emergente della specialità di tiro a volo. Ghilli, come riportato dal Corriere Fiorentino, è deceduto a seguito di un incidente nel corso di una battuta di caccia.Il 19enne, conosciuto nel Pisano non solo perché promessa dello sport, era in compagnia di alcuni amici, quando alla fine della battuta di caccia, prima di tornare a casa, mentre stava raccogliendo alcuni bossoli è caduto e dal fucile è partito un colpo che lo ha centrato in maniera grave all’addome, oltre che alla mano.Il dramma, avvenuto nelle campagne di Montecatini Val di Cecina, nella provincia di Pisa, non ha lasciato scampo al giovane. Il 19enne è deceduto nella giornata di ieri, giovedì 6 gennaio, a causa delle gravi ferite. Nonostante la giovane età Ghilli era un cacciatore esperto e a ottobre scorso si era laureato campione del mondo nella specialità skeet nel tiro a volo. Apparteneva alle Fiamme Oro, la squadra sportiva della polizia di Stato.