PESCARA. CONDANNATI PER REATI DI DROGA, ARRESTATI UN 55ENNE E UN 35ENNE

La Squadra Volante ha rintracciato ed arrestato un 55enne perché gravato da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’Aquila.

Durante il servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei reati in genere, gli agenti notavano un uomo che si aggirava nella zona di via Alento, il quale, alla vista della volante, cercava di allontanarsi. Gli operatori hanno proceduto alla sua identificazione, e approfondito gli accertamenti in Questura, appurando che l’uomo doveva espiare 6 anni di reclusione per violazione di reati in materia di stupefacenti. Dopo il foto segnalamento e la notifica degli atti, l’uomo è stato accompagnato in carcere, dove sconterà la pena inflittagli. Nella decorsa notte, sempre nell’ambito dei controlli svolti dagli equipaggi della Squadra Volante, gli agenti, transitando in pieno centro, hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto. Gli operatori hanno quindi proceduto al suo controllo e dopo averlo condotto in Questura per gli accertamenti di rito e le procedute relative all’esatta identificazione, hanno riscontrato che il 35enne era stato condannato dal Tribunale di Pescara a tre anni di carcere. Dopo la sentenza, emessa circa sei mesi fa, l’uomo si era reso irreperibile e pertanto era stato segnalato quale persona da ricercare. Gli agenti, così come disposto dal Tribunale di Pescara, hanno tratto in arresto il 35enne e lo hanno condotto