PROTEGGERE CHI AIUTA, ROTARY E ROTARACT DONANO MASCHERINE ALLA CARITAS DI AVEZZANO

Il Rotary e il Rotaract di Avezzano donano 250 mascherine Ffp2della CARITAS DELLA DIOCESI DEI MARSI. I dispositivi di protezioneindividuale, necessari per affrontare la fase 2 dell’emergenzaCoronavirus, saranno destinati ai volontari che non hanno mai smesso dioffrire sostegno ai più bisognosi e oggi sono a disposizione anchedelle persone in difficoltà economica per via del lockdown._“L’impegno del Rotary comincia nelle comunità e ognuna di esse haesigenze e problemi diversi. Sebbene possiamo svolgere il nostroservizio in un’infinità di modi”_ spiega la presidente del Rotary,TIZIANA PARIS _“come Rotariani concentriamo i nostri sforzi nelle areed’intervento che rispecchiano i più pressanti bisogni umanitari. Dasempre siamo vicini ai volontari della Caritas, e in tempo di Covidancora di più, vogliamo far loro sentire vicinanza e sostegno. Lasalute e sicurezza dei volontari sono le nostre principalipriorità”._ _“Con l’emergenza le difficoltà dei volontari sonoaumentate, per cui è importante che chi aiuta il prossimo lo facciatotale in sicurezza”_ aggiunge la presidente del Rotaract, SARAFREZZINI. _“L’azione della Caritas è di grande insegnamento per noigiovani”._ I dispositivi sono stati consegnati da una delegazione disoci nella mani di LIDIA DI PIETRO, vice presidente della Caritas, nelrispetto del distanziamento sociale._“Quotidianamente accogliamo eascoltiamo persone bisognose, purtroppo gli studi di Caritas italiana cidicono che l’emergenza sociale durerà a lungo”_ dichiara Di Pietro._“Accogliamo il dono con molta gioia visto che abbiamo escluso diposizionare pannelli plexiglass sulle nostre scrivanie. Non è facilechiedere aiuto e creando un’ulteriore barriera rischiamo diallontanare le persone”._