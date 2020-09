RAGAZZA 23ENNE DI AVEZZANO POSITIVA AL CORONAVIRUS DOPO AVER LAVORATO AL BILLIONARIE DI BRIATORE

Una giovane fotografa di 23 anni di Avezzano è risultata positiva al Covid-19 dopo aver lavorato al famoso locale il Billionarie di Briatore a Porto Cervo in Sardegna. Essendo stata sottoposta a tampone, come tutti gli altri dipendenti il 22 di agosto, ha appreso la notizia di essere stata contagiata lunedì scorso dalla R,S. Per lei, sono scattati immediatamente i protocolli di messa in quarantena e di ricerca delle persone con le quali è venuta in contatto. Da quanto si è appreso, risulta essere, purtroppo , sintomatica e presenta mal di testa, dolori muscolari e il respiro corto.