RAGAZZINA DI 10 ANNI RICOVERATA IN TERAPIA INTESIVA A CAUSA DEL COVID: HA UNA GRAVE POLOMONITE

Una ragazzina di dieci anni malata di covid-19 si trova ricoverata in terapia intensiva nell’’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. E’ stata trasferita dall’ospedale San Matteo di Pavia. Purtroppo le sue condizioni di salute sono destano preoccupazioni tra i sanitari che l’hanno in cura, tra i familiari e non solo ,a causa di una grave polmonite. La bimba è affetta da una rara malattia infiammatoria cronica caratterizzata da vasculite e stroke cerebrali ricorrenti. E’ seguita da anni in Istituto per la sua malattia di base presso il Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze.