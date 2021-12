RAGAZZO 24ENNE RUNNER PERDE LA VITA PROPRIO IL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO A CAUSA DI UN MALORE IMPROVVISO

Malore improvviso nel Bresciano, a Gardone Valtrompia durante una corsa notturna: è morto il runner 24enne F. P. che si è accasciato a terra durante il trail Uno di Monticelli in Franciacorta che tradizionalmente si tiene in notturna nel primo sabato di dicembre. L’atleta sarebbe stato vittima di un malore cardiaco fatale, ma sulla vicenda servono chiarimenti che i carabinieri della territoriale hanno comunque messo a verbale dopo la tragedia. Il dato ancor più straziante è che Fabio è morto esattamente il giorno del suo compleanno, questo mentre correva nella zona boschiva segnata dal torrente Gandovere. Secondo i media locali prima di cadere vittima del malore fatale ,P. aveva già percorso venti dei 27 km del tracciato previsto ed ha accusato il malore a pochi chilometri dalla meta. I colleghi e compagni di cimento sportivo hanno anche provato a rianimarlo, purtroppo invano, come pure vani sono stati i tentativi della squadra del 118 immediatamente allertata ed accorsa nel punto del malore dallo spot di vigilanza sanitaria dell’evento. La corsa in ospedale è stata inutile e si è potuto solo constatare il decesso ed allertare, come da prassi, militari dell’Arma e medico legale. Fabio era un podista esperto che correva fin da giovanissimo e sulle cause del suo malore improvviso e fatale è buio fitto.