RISPETTO | UN IMPORTANTE COMPONIMENTO DI ANDREINA MORETTI DA CONDIVIDERE

Carissimi lettori e carissime lettrici,voglio condividere con voi un bellissimo e, soprattutto, importante componimento di Andreina Moretti, Presidente dell’Associazione “Il Guscio”, sempre in prima linea nella lotta contro ogni sorta di violenza, con un’attenzione particolare a quella perpetrata, purtroppo, sempre più frequentemente sulle donne.

Ve lo presento perché trovo che in poche e semplici parole abbia sviscerato svariate tematiche, facendo un’analisi chiara, diretta ed esauriente nella sua sintesi. L’essenziale è far arrivare subito il messaggio a chiunque legga e lei ci è riuscita appieno. Eccolo, di seguito:

RISPETTO

“Siamo donne non schiave, non trattarci come oggetti, come esseri non pensanti, come macchine del sesso.

Siamo altro e di più dal ruolo in cui siamo state relegate dalla famiglia, dal lavoro, da una mentalità retrograda, da una cultura sessista, da una società maschilista e da un uomo-padrone.

Chiediamo rispetto:

quando un rapporto finisce,

quando si scioglie un legame,

quando i sentimenti mutano,

quando le vite si dividono…

Rispetto per le idee altrui,

per le decisioni prese,

per le parole pronunciate,

per i patti stabiliti…

Rispetto per i figli,

per le famiglie,

per le persone,

per gli errori commessi.

Rispetto per le donne che decidono di voltare pagina e iniziare una nuova vita senza dipendere da un uomo che non sappia apprezzarle.”

(Andreina Moretti, Presidente dell’Associazione “Il Guscio”)

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia )