ROCCARASO, UN ORSO ENTRA IN UNA PASTICCERIA E SI MANGIA TUTTI I BISCOTTI

Per le strade di Roccaraso è stato visto un orso che passeggiava tranquillamente durante la notte. Si aggirava per le strade del centro della cittadina, mangiando la frutta trovata sugli alberi. Una passeggiata molto lunga, in cui ha scoperto le strade della città, fino ad arrivare ad un laboratorio di un bar pasticceria. Evidentemente il profumo di dolci lo ha attirato al punto da fare irruzione nel laboratorio. L’orso, chiamato Juan Carrito, è famoso nella zona per essere stato immortalato mentre beveva alla fontanella del paese. Ormai tutti lo conoscono, perché non è la prima volta che si avventura tra le strade della cittadina per fare una passeggiata. Nella notte, a causa dello scompiglio creato, sono dovute intervenire le forze dell’ordine. Poco dopo le ore 21.30, l’orso è entrato nel locale, guidato dal suo infallibile olfatto. Ha sfondato il vetro della finestra e danneggiato il tubo di scarico collegato all’infisso. Una volta all’interno della pasticceria, ha aperto i forni e ha tirato fuori tutte le teglie che contenevano biscotti secchi, mangiandoli tutti. Prima della caccia ai biscotti, ha fatto una bella passeggiata per il paese, assaggiando la frutta degli alberi. I proprietari del locale hanno chiamato i carabinieri forestali della stazione di Roccaraso per segnalare la presenza dell’animale nel loro laboratorio.