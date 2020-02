SCURCOLA MARSICANA, VA A FUOCO UN DEPOSITO DI ROTOBALLE: FIAMME VISIBILI DALLA TIBURTINA. SI TRATTEREBBE DI UN INCENDIO DOLOSO

Alla periferia di Scurcola Marsicana si è sviluppato un incendio in un deposito di Rotoballe. Le fiamme sono ben visibili anche dalla statale Tiburtina. Secondo i primi accertamenti, dovrebbe trattarsi di un rogo di origine dolosa. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che hanno posto in sicurezza tutta la zona e si stanno adoperando per domare il fuoco che , quasi sicuramente, richiederà tutta la notte per essere spento. I danni stimati sarebbero ingenti.

Fonte:marsicalive.it