Spoltore Ensemble 2024, il 18 agosto gran finale con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese all’Arca

Cambio di location, alla luce dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione civile, per il concerto dell’ISA, che si esibirà nella Sala 5 del Multiplex. Gli altri appuntamenti musicali e culturali rinviati a data da destinarsi

Giornata conclusiva, domenica 18 agosto, per lo Spoltore Ensemble 2024, con modifiche importanti del cartellone a causa del maltempo.

Alla luce dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto, da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, e che riguarda anche l’Abruzzo, il programma della quinta e ultima giornata dello Spoltore Ensemble prevede solamente l’esibizione dell’ISA – Orchestra Sinfonica Abruzzese, in una location al chiuso, e lo slittamento, a data da destinarsi, di tutti gli altri eventi musicali e culturali inizialmente inseriti nel programma della giornata di chiusura della manifestazione.

Il concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Federico Mondelci si terrà nella Sala 5 del Multiplex Arca, la multisala cinematografica dell’Arca (in via Fellini 2, a Spoltore).

La decisione del cambio di location, che riguarderà l’evento inizialmente in programma in largo San Giovanni a Spoltore, scaturisce dall’Avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione Civile Nazionale (avviso n. 24053 del 17/08/2024) che coinvolge anche l’Abruzzo.

Il gran finale della 42esima edizione dello Spoltore Ensemble si celebrerà quindi, come accennato, alle ore 21:15 all’Arca a Villa Raspa di Spoltore, dove l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta da Federico Mondelci, si esibirà in una performance straordinaria con “Rhapsody in Blue”. Il celebre brano di George Gershwin, composto esattamente 100 anni fa, sarà interpretato al pianoforte dal Maestro Giuliano Mazzoccante, direttore artistico dello Spoltore Ensemble, in un’esecuzione che promette di affascinare e coinvolgere il pubblico con la sua energia e virtuosismo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il sito ufficiale dello Spoltore Ensemble (www.spoltorensembleofficial.it) e seguire i relativi canali social.