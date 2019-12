TAGLIACOZZO, TRATTO DELLA TIBURTINA VALERIA INVASO DALLE ACQUE: FORTI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

Il tratto rettilineo della Tiburtina Valeria di Tagliacozzo è stato, oggi pomeriggio, letteralmente invaso dall’acqua piovana. Forti sono stati i disagi alla circolazione. Il livello ha raggiunto abbondantemente il metro. Quasi sicuramente, come si può anche vedere nel video correlato, il piccolo lago venutosi a creare e che ha invaso per un quarto il tratto stradale in questione, è stato provocato, in primis, da una improvvisa bomba d’acqua e poi, dall’occlusione dei fossi laterali che hanno impedito all’acqua il normale deflusso. Con il passare delle ore, verso sera, la situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento della polizia locale e del personale tecnico(Anas) addetto alla manutenzione.