“TALENT SHOW”: QUANDO IL SOCIALE SI FONDE CON L’ARTE NASCE LA MAGIA

L’inarrestabile Associazione “Il Guscio”, in fervida attività e in perenne fermento, non conosce requie ed è abilissima nell’ideare iniziative interessanti e di immenso valore umano, sociale e culturale. L’ultima è Talent Show, ossia un evento che si caratterizzerà per esibizioni di ballo, canto, recitazione e tanto altro e che si terrà il 5 settembre alle ore 21, presso il Villaggio Lido D’Abruzzo (Area Animazione) di Roseto degli Abruzzi.

Sarà un appuntamento all’insegna della gioia, della piacevole condivisione e, al contempo, del sostegno delle attività dell’associazione.

A valutare i concorrenti, con il suo prezioso e insindacabile giudizio, non mancherà una Giuria di qualificati esperti, così composta:

Luca Strappelli (cantante e autore);

Antonio Corradi (attore, doppiatore, musicista, regista);

Andreina Moretti (presidente Associazione "Il Guscio");

Christian Cappellone (imitatore, cantante);

Susy Paola Rizzo (docente, pianista, pres. Associazione Culturale – Musicale "Nota Fulgens").

La serata sarà condotta dall’ottima presentatrice Maria Rita Piersanti.

Come ospite d’eccezione ci sarà Vincenzo de “I MusicAbili”, una band assai speciale che coniuga musica, teatro e cabaret.

Ingresso libero e gratuito.

Cosa aspettate a partecipare? Fatelo e non ve ne pentirete!

(Dott.ssa Alessanfra Della Quercia)