TERAMO, MIGRANTE RICHIEDENTE ASILO MEZZO NUDO SI METTE A FARE GINNASTICA IN MEZZO ALLA STRADA: RICOVERATO IN PSICHIATRIA

Un 21 nigeriano sulla strada statale 150 a Pagliare di Morro D’Oro in provincia di Teramo, mezzo nudo e con addosso delle sole mutande, si è messo a fare degli addominali e flessioni sulla riga di mezzadria della strada. Fortunatamente per lui, non è stato investito da alcun mezzo circolante in quel momento e un automobilista di passaggio che lo ha fotografato, ha lanciato subito l’allarme chiamando il 112 dei carabinieri. I militari dell’arma di Roseto e il 118 sono immediatamente giunti sul posto. Il richiedente asilo non ha voluto fornire alcuna spiegazione del suo gesto, rimanendo in silenzio. Una volta sedato dal personale medico, è stato trasportato nel reparto di psichiatria dell’Ospedale di Giulianova, dove lo attendeva anche il mediatore culturale della comunità dove è ospitato. Scena muta anche davanti al mediatore. In precedenza non aveva mai dato segni di squilibrio o che potessero far pensare a qualche disagio, quindi è probabile che fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcolici.