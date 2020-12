21ENNE CON UNA PANDA SI SCONTRA FRONTALMENTE CON UN SUV SULL’ASSE ATTREZZATO DI PESCARA: ANDAVA CONTROMANO

Un ragazzo 21enne, a bordo della propria Fiat Panda, ha iniziato a percorrere contromano l’asse attrezzato e, nei pressi di piazza Marina a Pescara, si è scontrato frontalmente con un Suv condotto da un automobilista 46enne che stava entrando in città. Gli autoveicoli sono rimasti danneggiati, ma fortunatamente, i due conducenti non hanno riportato ferite e sono uscirti illesi. Per consentire i rilievi, la polizia stradale di Pescara ha chiuso l’uscita di piazza della Marina per circa trenta minuti dopo l’incidente stradale.