A PESCARA IL MONDO DELLO SCAUTISMO E’ IN LUTTO: E’ SCOMPARSO PAOLO MANCINELLI

Tutto il mondo dello scautismo pescarese è in lutto per la grave perdita di Paolo Mancinelli, personaggio storico e importante punto di riferimento della parrocchia dello Spirito Santo. A darne la triste notizia, è stato il gruppo scout al quale apparteneva il Mancinelli, sulla pagina Facebook Ufficiale:<< “Un amico, un fratello scout, un grande capo ci ha lasciato per tornare alla Casa del Padre. Ringraziamo il Signore per averci dato la possibilità di aver camminato per tanti anni accanto a lui, è stato un grande capo per tutti noi e lascia un vuoto incredibile! Ci mancherà tantissimo il suo sguardo dolce, rassicurante, la sua saggezza e la sua grande disponibilità e generosità”. Anche tutta la redazione de” Il Faro 24”, esprime le profonde condoglianze alla famiglia, ai parenti e amici tutti (scouts) per la improvvisa scomparsa di un così grande uomo.