A SPOLTORE NUOVI CASI DI POSITIVITA’ AL COVID-19: L’INFEZIONE SI E’ MANIFESTATA ALLA RSA DE CESARIS

A Spoltore, purtroppo, si sono registrati nuovi casi di persone positive al Coronavirus, Epicentro dell’infezione sarebbe la Rsa De Cesaris. A rendere nota la notizia, è stato un servizio del Tg3 regionale: la positività sarebbe stata riscontrata nel laboratorio della Asl di Pescara. Ad essere infettati alcuni pazienti ed operatori sanitari ,ma non è stato specificato il numero. L’azienda sanitaria pescarese dopo i casi che si sono verificati in due strutture, a Loreto Aprutino e Pescara, ha deciso di monitorare la situazione di tutte le residenze per anziani presenti nella provincia. Attualmente sono ventiquattro i cittadini spoltoresi positivi al virus, ma è probabile che con questi nuovi contagiati questo numero possa salire ancora.