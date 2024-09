Abruzzo. Caccia al Cervo: 19 associazioni scrivono alla Regione 

Numerose le incongruenze nello studio della D.R.E.Am. alla base della delibera regionale che pianifica l’uccisione di 469 cervi

Il prelievo venatorio non è la soluzione per limitare i danni all’agricoltura e il rischio da impatto con autoveicoli, ma è unicamente un regalo per i cacciatori

Il WWF Abruzzo e le associazioni ALTURA, Animalisti Italiani L’Aquila, Appennino Ecosistema, CAI Abruzzo, Dalla parte dell’Orso, ENPA, GADIT – Guardie Ambientali d’Italia – Abruzzo, Guardie ambientali Italicum – Roseto degli Abruzzi, Guide del Borsacchio, Italia Nostra Abruzzo, LAV Pescara, Lega Italiana dei Diritti degli Animali Teramo, LIPU Abruzzo, LNDC Animal Protection, Pronatura L’Aquila, Rifiuti Zero Abruzzo, Salviamo l’Orso, Tutela Animali Invisibili, hanno inviato una nota al Consiglio regionale abruzzese, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’ISPRA con puntuali osservazioni alla Relazione tecnica redatta dalla società D.R.E.Am., allegata alla delibera regionale dell’8 agosto che ha approvato l’uccisione di 469 cervi.

Nella nota delle associazioni si evidenziano le incongruenze e le lacune ammesse dalla Relazione stessa che non fornisce elementi certi né in ordine al numero di cervi, né sul collegamento tra presenza di cervi e danni alle colture o incidenti stradali, né tanto meno sull’efficacia degli abbattimenti per ridurre eventuali danni a cose o persone.

Di seguito si riportano sinteticamente le osservazioni delle associazioni alla Relazione.