ACADEMY CELANO: EMANUELE FRIGIONI CONVOCATO  PER LO STAGE DELLA NAZIONALE ITALIANA DI “FUTSAL”

CELANO – Emanuele Frigioni, giovane atleta dell’Academy Celano, è stato convocato per partecipare allo stage formativo che rientra nel progetto “FUTSAL+”, promosso dal Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con il Club Italia. Questa iniziativa è volta a sviluppare e incrementare il livello tecnico e formativo dei giovani calciatori impegnati nel Futsal.

Durante la stagione sportiva in corso, gli stage DELLA nazionale italiana di “FUTSAL+” ospiteranno 18 giovani calciatori della categoria U15 e 18 della categoria U17, selezionati durante le competizioni di Calcio a 5 giovanile. Gli stage si svolgeranno dal 24 al 28 novembre prossimi al CPO “Giulio Onesti” di Roma.

La formazione che Emanuele, e gli altri partecipanti, riceveranno includerà contributi significativi e testimonianze da esperti del settore. Le attività previste comprendono:

– Sessioni tecnico-tattiche in collaborazione con i tecnici delle nazionali giovanili di Calcio a 5.

– Test specifici per l’indagine fisica e tecnica, utili per migliorare le performance atletiche.

– Interventi di esperti in psicologia, medicina, alimentazione e regolamento di gioco, per fornire una visione completa del mondo sportivo.

– Attività di cultura generale ed esperienziale, per arricchire la formazione complessiva dei giovani calciatori.

Emanuele, nato il 29 marzo 2010, ha dimostrato grande impegno e dedizione sotto la guida del mister Fabrizio Marianetti. La dirigenza dell’Academy Celano, guidata dal Presidente Alex Maffuci, con orgoglio, dichiara: “In questa occasione, e come sempre, rafforziamo il sostegno al nostro “capitano”, augurandogli un grande in bocca al lupo. Siamo certi che questa esperienza sarà un’importante occasione per la sua crescita personale e sportiva”.

“Il coinvolgimento nel mondo dello sport è fondamentale per i giovani, poiché non solo promuove uno stile di vita sano, ma insegna anche valori essenziali come la disciplina, il rispetto e la capacità di lavorare in squadra”- continua il Presidente – “Attraverso la pratica sportiva, i ragazzi imparano a gestire le emozioni, a superare le difficoltà e a costruire relazioni significative con i coetanei. Inoltre, lo sport offre un’opportunità unica per sviluppare abilità fisiche e tecniche, preparando i giovani ad affrontare le sfide future, sia dentro che fuori dal campo.

L’iniziativa “FUTSAL+” rappresenta un’importante opportunità per i giovani talenti del Futsal italiano, contribuendo a formare atleti competenti e preparati. Siamo entusiasti di supportare Emanuele e tutti i partecipanti nel loro percorso di crescita”.