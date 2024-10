Ad Avezzano si celebra “Erasmus Days” e arrivano oltre mille persone fra studenti e docenti da tutta Europa. Di Stefano: «La nostra città più moderna e più europea»

Il Castello Orsini e Piazza Torlonia sono stati teatro dell’evento AVEZZANO #ERASMUSCITY nell’ambito degli ERASMUS DAYS 2024.

L’evento è promosso da AMFI International e AMBECÒ con il supporto del Comune di Avezzano e rientra nella settimana europea di celebrazione del “Programma Erasmus+”.

Il tema di quest’anno è stato quello di mettere in luce la bellezza e la valenza dello scambio culturale, anche in un’ottica di opportunità e crescita economica per il nostro territorio.

Hanno preso parte all’iniziativa le scuole, le aziende, i portatori d’interesse del territorio e numerosi studenti europei che, grazie al programma Erasmus+, sono presenti nella Marsica per svolgere un’esperienza di formazione e apprendimento.

Una giornata, in sintesi, primo passo di un progetto più complesso, che è servita per creare interazione e coinvolgimento fra i ragazzi provenienti dai paesi europei e le varie realtà ospitanti, aziende, scuole e associazioni, in modo da far sentire Avezzano anche come la loro città.

Tra i relatori: Ester Mordini, Ambasciatrice Erasmus+, Tiziana Venditti dell’USR Abruzzo, le testimonianze degli Istituti Comprensivi di Avezzano e Laura Mancini, Presidente AUSER Marsica.

Preziose e fondamentali le testimonianze di alcune aziende partner e dei partecipanti e organizzazioni Erasmus+ ospiti nella città di Avezzano: Sara Heymans della Ghent University (Belgio), Landesberufsschule Fürstenfeld (Austria), ESEDU – Etelä-Savon Ammattiopisto (Finlandia), Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum (Ungheria).

Molto significativo il Flash-Mob a Piazza Torlonia, con laboratori e un concerto ad opera delle Scuole Collodi-Marini e Vivenza – Giovanni XXIII. Alle ore 12, poi, l’evento AVEZZANO #ERASMUSCITY ha ricongiunto, nello scenario unico di Piazza Torlonia, una esperienza interculturale fatta di bandiere, disegni, musica e balli.

Il Comune di Avezzano ha inoltre predisposto, su indicazione degli organizzatori, un punto selfie molto apprezzato dai ragazzi, un cartello con la scritta “Avezzano Erasmus City” e le indicazioni delle principali capitali europee.

«È stata una giornata molto bella – afferma l’assessore Di Stefano -. Avezzano, al pari delle più importanti città d’Europa, diventa città Erasmus friendly e il dato di oltre mille presenze in città, tra studenti stranieri e insegnanti, è un dato entusiasmante per la nostra Città, che diventa più moderna, più europea.

Per questo ringraziamo Amfi International e AMBECÒ – ha concluso Di Stefano – che lavorano con grande capacità al programma Erasmus +».