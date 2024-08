Appuntamento imperdibile domenica alle ore 17 per un’escursione inclusiva e letteraria organizzata da Appennini for all, Montagne selvagge e con il patrocinio del comune di Ovindol

Appennini for all e montagne selvagge raccontano in maniera “inclusiva” di lupi e orsi

Appuntamento imperdibile domenica alle ore 17 per un’escursione inclusiva e letteraria organizzata da Appennini for all, Montagne selvagge e con il patrocinio del comune di Ovindoli.

Appuntamento ore 17.00 presso il rifugio della Val D’Arano presso la pinetina di Ovindoli. Quota di partecipazione 5€.

L’escursione, che prevede la presenza di persone con disabilità motoria e persone cieche, associa al lato dell’inclusività anche i racconti della guida Ercole Wild su lupi e orsi. Vista la breve distanza e il poco dislivello il percorso è adatto a tutti con un minimo di preparazione fisica.

Appennini for all e Montagne selvagge vogliono ringraziare il comune di Ovindoli per l’attenzione al tema dell’inclusione e per aver dato il proprio patrocinio all’evento che siamo sicuri saprà richiamare gli amanti della natura.