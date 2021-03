Un commovente striscione, in ricordo dei quattro escursionisti che hanno perso la vita sul Monte Velino, è stato affisso in via XX settembre ad Avezzano. Così, la memoria di Valeria Mella, 25 anni, Tonino Durante, 60 anni, Gian Mauro Frabotta, 33 e Gianmarco Degni 26 anni potrà rimanere impressa nei nostri cuori e nelle nostre menti per sempre…