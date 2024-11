Avezzano. Crisi LFoundry, M5S: posti di lavoro da difendere a ogni costo. Evitare rischio desertificazione industriale

“Anche oggi abbiamo voluto essere al fianco di lavoratrici e lavoratori della LFoundry, in conferenza al Comune di Avezzano.

Insieme alla nostra senatrice Gabriella Di Girolamo e ai nostri consiglieri regionali Erika Alessandrini e Francesco Taglieri, continuiamo a seguire da vicino il destino delle 134 persone e delle relative famiglie trattate come “usa e getta”, in quanto lavoratori interinali ritenuti sacrificabili per primi. Questi dipendenti assunti dalle Agenzie vengono spesso definiti “precari”. In realtà si tratta di persone che lavorano nello stabilimento di Avezzano da oltre 10 anni: il primo di questi dipendenti è stato assunto 17 anni fa.

La Marsica non è la Cina ed Avezzano non è Shangai, dove le tutele del lavoro sono ben lontane da quelle garantite in Italia. Cittadini, Istituzioni e Politica devono tenere alta la guardia affinché i progetti di vita di uomini e donne della Marsica possano continuare ad essere realizzati attraverso il diritto al lavoro

L’intero territorio deve mobilitarsi per difendere con le unghie e con i denti la più importante realtà industriale del territorio marsicano e dell’intera provincia aquilana. Neanche un posto di lavoro deve essere perso in un momento di già grave crisi economica.

Mentre il mondo si digitalizza e l’elettronica entra in ogni oggetto della nostra vita quotidiana, non possiamo pensare che una industria tecnologica come la LFoundry, ex Micron, debba lincenziare invece di assumere.

Ancora una volta manifestiamo la nostra più convinta solidarietà a lavoratrici e lavoratori e alle organizzazioni sindacaliFIM-CISL FIOM-CGIL, UILM-UIL e Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) che si stanno battendo per il diritto al lavoro in Marsica”

Così in una nota, il Gruppo Territoriale Avezzano-Marsica del Movimento 5 Stelle