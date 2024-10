Avezzano. Domenicano autore di episodi di violenza fermato e portato fuori città per ricovero

Le forze dell’ordine hanno fermato questa mattina un cittadino di origini domenicane che nelle ultime settimane aveva creato un clima di tensione in pieno centro. L’uomo, già noto per precedenti episodi di violenza, si era reso protagonista di comportamenti minacciosi e aggressivi, anche armato di un coltello, causando paura e preoccupazione nella comunità.

Il fermo è avvenuto grazie alla prontezza delle forze dell’ordine. Già negli anni l’uomo si era reso colpevole di altri episodi gravi inclusa un’aggressione ad un carabiniere.

Una situazione sulla quale è intervenuto direttamente anche il primo cittadino, Giovanni Di Pangrazio, che anche in queste ore sta condividendo con le autorità preposte gli sviluppi della vicenda, rappresentando con determinazione le ragioni dei concittadini e degli esercenti, giustamente esasperati dal protrarsi della situazione.

“Ho sentito più volte le forze dell’ordine e i sanitari – afferma il sindaco- parlando sia con il responsabile del pronto soccorso che con gli psichiatri. Dopo le analisi e altre verifiche, l’uomo è stato trasferito in una struttura sanitaria in un’altra città d’Abruzzo. È una vicenda inaccettabile, perché questa persona ha già creato molti problemi. È normale che tutti si aspettino che sia messo in condizioni di non nuocere. I commercianti devono lavorare in serenità. Le leggi vanno rispettate e non si può permettere che un soggetto rechi tensione a cittadini onesti e sia fonte di pericolo.

Ringrazio – dice di Pangrazio – le forze di polizia per l’intervento condotto, svolto in collaborazione con la polizia locale, che aveva monitorato e filmato i comportamenti”.

Questo materiale ha permesso di evidenziare il suo atteggiamento diverso nei confronti delle autorità, fornendo un importante supporto agli specialisti sanitari incaricati di valutarne le condizioni. L’uomo, infatti, alla vista degli agenti era solito tenere un contegno maggiore, motivo per il quale gli agenti della locale avevano dovuto filmare gli atti precedenti all’arrivo delle volanti. Attualmente, la persona è sottoposta a controlli ed esami psichiatrici e ricoverata in una struttura sanitaria fuori Avezzano, in attesa di ulteriori decisioni da parte delle autorità sanitarie competenti.

“Il Comune – sottolinea l’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico – lavora nell’ambito delle sue competenze, per aiutare le forze dell’ordine deputate a garantire la sicurezza e la serenità di tutti”