Bagno di folla per Valentina Persia a Ortucchio

Si sono appena conclusi i festeggiamenti in onore di San Rocco a Ortucchio.

Grande successo per tutte le serate organizzate dal Comitato Festeggiamenti classe 1973,tutto al femminile. Serata di grande successo soprattutto per lo Spettacolo di Valentina Persia che ha attirato moltissime persone da tutta la Marsica.

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato, ed in particolar modo il Sindaco Raffaele Favoriti e l’ Amministrazione Comunale, Padre Riziero Cerchi,tutti gli sponsor e tutti gli ortucchiesi che hanno fortemente sostenuto il Comitato