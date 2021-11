BIMBO DI 6 ANNI SI USTIONA MENTRE GIOCA DAVANTI AL CAMINO: RICOVERATO ALL’OSPEDALE DI PESCARA

Un bambino di 9 anni è stato ricoverato all’ospedale di Pescara con ustioni di secondo grado. Il fatto è accaduto a Rosciano in una casa nella frazione di Villa Oliveti . Il piccolo stava giocando davanti ad un camino acceso quando, all’improvviso, è stato raggiunto da alcune fiamme. E’ stato immediatamente soccorso dal personale medico-sanitario del 118 che lo hanno portato, dopo aver prestato le prime cure, in ambulanza al pronto soccorso. Da qui, poi, è stato trasferito nel reparto di pediatria. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. La prognosi è di trenta giorni.