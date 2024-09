Borgo Strada 14. Domenica 8 settembre cerimonia d’intitolazione della “Piazza Regina della Pace”

A Borgo Strada 14 cresce l’attesa per i festeggiamenti in onore della Madonna Regina della Pace”, che rappresenta per tradizione la festa dei residenti nel Borgo, ma che con il passare degli anni è diventato un momento di solennità per l’intera comunità celanese. Quest’anno il ricco calendario allestito dal comitato organizzatore dei festeggiamenti sarà arricchito da un momento clou, particolarmente atteso dall’intera comunità.

Domenica 8 settembre, alle ore 10,45, infatti, nell’ambito dei festeggiamenti si svolgerà la cerimonia d’intitolazione della nuova piazza, come era nelle volontà di Don Luigi Di Summo “Piazza Regina della Pace”. La nuova piazza presenta una veste completamente rinnovata e ampliata con un nuovo sagrato adiacente la chiesa. Rinnovata la pavimentazione e l’illuminazione. Particolare attenzione all’arredo urbano con l’installazione di panchine, anche per disabili e della casetta dell’acqua.

“Con l’inaugurazione della nuova piazza siamo soddisfatti e orgogliosi di riconfermare in toto l’assoluta vicinanza dell’attuale amministrazione ai cittadini del Borgo – afferma Valeriano Fidanza, assessore comunale allo sport e ai Borghi – senza dimenticare gli altri interventi che sono stati effettuati per migliorare la qualità della vita dei residenti”.

In questo caso l’assessore Fidanza si riferisce ai lavori di riqualificazione del campo sportivo polivante. Il nuovo impianto di calcio si estenderà su di un’area nella quale è stato ricavato un ampio spazio esterno, sarà dotato di erba sintetica, di nuovi spogliatoi, di illuminazione led e di impianto fotovoltaico. Il tutto nel rispetto delle regole previste dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti). Un altro significativo intervento, come tiene a sottolineare ancora l’assessore Fidanza, riguarda la rete fognaria.

“Con il prolungamento della rete da via La Torre, che andrà ad integrarsi con la rete di Borgo Strada 14, si chiude il cerchio del sistema fognante, migliorandone l’efficienza e la qualità”.

Come detto, domani, venerdì 6 settembre avranno inizio i festeggiamenti e il programma prevede l’esibizione del gruppo musicale il Carrozzone, con il tributo a Renato Zero. Sabato 7 settembre sarà la volta del gruppo storico dei New Trolls e domenica 8 settembre gran finale con Riccardo Fogli, noto componente dei Pooh.

“Colgo l’occasione per esprimere il compiacimento a tutto il Comitato Feste, alla Parrocchia, a Don Gabriele Guerra e a tutti i residenti per l’impegno straordinario profuso per la buona riuscita della festa e la crescita di Borgo Strada 14” – conclude l’assessore Fidanza.